Помогите по mod_rewrite в .htaccess

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Закрыт4 заявки179 просмотров

Отдельно модуль работает.

Вместе с движком - нет.

Чтобы модуль работал, должна происходить переадресация с img/image_big.jpg?res=100x50 на модуль с get-запросом

т.е.

RewriteEngine On

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.+)$

RewriteRule ^img/([^?]+)$ /do_preview.php?img_url=img/$1&%1 [R,L]

В чем ошибка? Почему отдельно работает, а с движком не работает?

12 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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