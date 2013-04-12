Решить проблему безопасности

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок151 просмотр

Добрый день.

у нас возникла проблема: кто-то упорно хозяйничает на нашей площадке, периодически взламывая сайты под нашим управлением.

Поддержка хостинга их восстанавливает, но ненадолго.

Нужно устранить эту проблему.

Сайты на джумле:(

Кто может решить вопрос гарантированно?

И жду предложений по бюджету, спасибо.

Joomla
12 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

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