Очищение памяти ОЗУ сайта на хостинге

На хостинге 10 сайтов, ОЗУ 500 МБ. Через неделю как я переехал на новый хостинг (VPS сервер) у меня заполнилась оперативная память.

Пришлось перезагружать сервер.

Кто сможет помочь решить эту проблему или кто имел опыт? возможно с оптимизацией PHP или очищение Mysql результатов..