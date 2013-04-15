Очищение памяти ОЗУ сайта на хостинге

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок191 просмотр

На хостинге 10 сайтов, ОЗУ 500 МБ. Через неделю как я переехал на новый хостинг (VPS сервер) у меня заполнилась оперативная память.

Пришлось перезагружать сервер.

Кто сможет помочь решить эту проблему или кто имел опыт? возможно с оптимизацией PHP или очищение Mysql результатов..

MySQLPHP
12 лет назад
legionet
Марат 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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