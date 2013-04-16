Настроить резервное копирование

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок153 просмотра

Здравствуйте.

Нужно настроить резервное копирование из VPS на удалённый фтп (backup4e или другой какой посоветуете). Объём порядка 30гб. Любым оптимальным способом, split или что-то такое. Панель ISPsystem. Root доступ не даю, просто скажите мне что и где нужно прописывать.

Спасибо.

12 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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