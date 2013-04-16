Неодходимо настроить vpn сервер, чтобы он был подключен к различным openvpn сетям , и чтобы при подключении к нему он выдавал айпи адрес одной из этих сетей и автоматом менял айпи каждый час
Настроить резервное копирование
Здравствуйте.
Нужно настроить резервное копирование из VPS на удалённый фтп (backup4e или другой какой посоветуете). Объём порядка 30гб. Любым оптимальным способом, split или что-то такое. Панель ISPsystem. Root доступ не даю, просто скажите мне что и где нужно прописывать.
Спасибо.
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