Здравствуйте.

Нужно настроить резервное копирование из VPS на удалённый фтп (backup4e или другой какой посоветуете). Объём порядка 30гб. Любым оптимальным способом, split или что-то такое. Панель ISPsystem. Root доступ не даю, просто скажите мне что и где нужно прописывать.

Спасибо.