Сделать аудит безопастности скрипта веб приложения

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Закрыт2 заявки209 просмотров

Есть веб приложение. нужно найти максимальное количество дыр и сделать отчет о них.

и дать рекомендации как их лучше их закрыть.

скрипт написан на джава скриптах. доступ будет только к форме логина.

Java
12 лет назад
meditinc
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

korish-xp
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$200
2 дня
Исполнитель вначале сделал одну работу, потом когда договорились о следующем этапе. Пропал и уже на скайп не отвечал. Не советую сотрдуничать. Не серьезный подход к работе.
Мы с вами не сошлись в цене на 2 задачу так как она была вами занижена

Заявки фрилансеров

korish-xp
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад