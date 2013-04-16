Есть веб приложение. нужно найти максимальное количество дыр и сделать отчет о них. и дать рекомендации как их лучше их закрыть. скрипт написан на джава скриптах. доступ будет только к форме логина.
VPN Server
Неодходимо настроить vpn сервер, чтобы он был подключен к различным openvpn сетям , и чтобы при подключении к нему он выдавал айпи адрес одной из этих сетей и автоматом менял айпи каждый час
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