VPN Server

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки216 просмотров

Неодходимо настроить vpn сервер, чтобы он был подключен к различным openvpn сетям , и чтобы при подключении к нему он выдавал айпи адрес одной из этих сетей и автоматом менял айпи каждый час

12 лет назад
usbrazzers
82 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров