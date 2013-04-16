Здравствуйте. Нужно настроить резервное копирование из VPS на удалённый фтп (backup4e или другой какой посоветуете). Объём порядка 30гб. Любым оптимальным способом, split или что-то такое. Панель ISPsystem. Root доступ не даю, просто скажите мне ...
Настроить VPS Windows 2003 (поставить апач и т.п.)
Требуется настроить VPS на Windows 2003, что бы я мог хостить на нем свои сайты.
Требуется поставить туда апач и т.п. вещи. + панель, если какая есть. Что бы я мог добавлять туда домены и т.п. (как ISP Manager)
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