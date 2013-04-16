Настроить VPS Windows 2003 (поставить апач и т.п.)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Требуется настроить VPS на Windows 2003, что бы я мог хостить на нем свои сайты.

Требуется поставить туда апач и т.п. вещи. + панель, если какая есть. Что бы я мог добавлять туда домены и т.п. (как ISP Manager)

12 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

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