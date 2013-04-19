Анализ сайтов на сервере и исправление ошибок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок134 просмотра

Время от времени сервер начинает еле дышат, нужно понять что по чем и решить выявленные ошибки, стоит isp панель лайт версии. Из сайтов с ошибками можно выделить 3-4шт (на джумле, самопис и какой-то движок магазина).

Бюджет 50$ по окончании работ, важен результат, ибо 3 прогера что-то там мутили, чинили, деньги забрали, а сайты продолжают выносить мозги ошибками.

Joomla
12 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад
$50
1 день
Настроил и оптимизировал сервер, пообновлял всякие плюшки, работой доволен) Вроде сервер работает шустренько и без сбоев.
Отличный заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад