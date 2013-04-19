Анализ сайтов на сервере и исправление ошибок

Время от времени сервер начинает еле дышат, нужно понять что по чем и решить выявленные ошибки, стоит isp панель лайт версии. Из сайтов с ошибками можно выделить 3-4шт (на джумле, самопис и какой-то движок магазина).

Бюджет 50$ по окончании работ, важен результат, ибо 3 прогера что-то там мутили, чинили, деньги забрали, а сайты продолжают выносить мозги ошибками.