Поставить на линакс виртуалку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки170 просмотров

Здравствуйте.Нужно поставить на сервер виртуалный диск и на виртуалку надо поставить виндовс.На сервере стоит линакс.Сроки до трёх дней.

12 лет назад
FastestFaster
Вячеслав 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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