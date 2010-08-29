FastestFaster

$10
Здравствуйте.Нужно поставить на сервер виртуалный диск и на виртуалку надо поставить виндовс.На сервере стоит линакс.Сроки до трёх дней.
Системное администрирование3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Здравствуйте.Нужно поставить на сервер виртуалный диск и на виртуалку надо поставить виндовс.На сервере стоит линакс.Сроки до трёх дней.
Нужен на постоянку толковый системный админ. Есть пока три сервера.На них стоит обменник и несколько сайтов.Нужно заниматься переносом, настройкой серверов снять с них нагрузку и поставить защиту от дос атак. ну и всякое администрирование ...
Нужен дизайн на файлообменник.Скрипт написан на перле.Ждём предложений.Писать вличку.
Нужен хостинг гостевых книг. На примере юкоса.Или что то в этом роде.
На сервере два диска.Один уже заполнен. Как подключить второй у меня тямы нехватило. Народ помогите. Цена договорная.