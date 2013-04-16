Требуется написать hook для svn который будет забирать изменения из репозитория с последней ревизией и делать диплой на живой сайт. При этом интересует, чтобы применялись только изменения. svn update на живой сайт ...
Настроить WowzaMediaServer
WowzaMediaServer я уже установил.
ОС: Debian
Требуется сделать трансляцию iptv в флеш-плеер в браузере. То есть чтобы udp поток от iptv отображался в флеш-пллере на моём сайте.
Предпочтение отдаю заявкам с меньшей ценой.
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