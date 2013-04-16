Настроить WowzaMediaServer

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Закрыт2 заявки127 просмотров

WowzaMediaServer я уже установил.

ОС: Debian

Требуется сделать трансляцию iptv в флеш-плеер в браузере. То есть чтобы udp поток от iptv отображался в флеш-пллере на моём сайте.

Предпочтение отдаю заявкам с меньшей ценой.

Debian
12 лет назад
grIeIy
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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