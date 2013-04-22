Ошибка 502 nginx+php5_fpm

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок178 просмотров

Исправить ошибку 502 nginx+php5_fpm. В логах nginx пишет:

2013/04/17 12:15:19 [error] 976#0: *3183 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 94.179.159.140, server: shopping24.com.ua, request: "GET /index.php/novaposhta/warehouses/synchronize/ HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php-fpm.sock:", host: "shopping24.com.ua", referrer: "http://shopping24.com.ua/index.php/novaposhta/warehouses/"

Напишите сроки и стоимость работы.

NginxPHP
12 лет назад
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alegal
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое Александру за професиональную помощь. Задачу не могли решить больше суток, пока не помог Александр, это говорит о глубоких знаниях и опыте. Обязательно буду еще обращатся!
Приятно было работать, никаких лишних задержек. Сразу все необходимые данные, с оплатой тоже никаких проблем.

Заявки фрилансеров

alegal
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад