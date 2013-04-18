Требуется написать hook для svn который будет забирать изменения из репозитория с последней ревизией и делать диплой на живой сайт. При этом интересует, чтобы применялись только изменения. svn update на живой сайт ...
Настроить конфиг nginx
День добрый,
На VDS стоит nginx. Был поставлен скрипт магазина с настройками рерайтов в .htaccess. Нужно их конвертировать в конфиг nginx'a. Найден готовый вариант, но в моём случае получаю только ошибки.
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