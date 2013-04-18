Настроить конфиг nginx

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки151 просмотр

День добрый,

На VDS стоит nginx. Был поставлен скрипт магазина с настройками рерайтов в .htaccess. Нужно их конвертировать в конфиг nginx'a. Найден готовый вариант, но в моём случае получаю только ошибки.

Nginx
12 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$15
1 день
Огромное спасибо Виктору за проделанную работу. Решил стоящую проблему быстро и без лишних разговоров - рекомендую!
Прекрасный заказчик! Оплата мгновенная! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование