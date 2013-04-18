Нужна помощь в установке ПО на VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок161 просмотр

Нужно установить и настроить OpenVPN на VPS. CentOS5.

12 лет назад
maestroant
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров