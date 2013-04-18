Настройка Jira

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Нужна помощь в настройке Jira в качестве системы сбора заявок клиентов по почте (Service Desk, Help Desk).

Имеется Jira 5.2 и плагин Email This Issue Plugin.

Возможно, потребуется установить другой плагин.

12 лет назад
kukuiski
51 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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