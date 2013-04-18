Требуется написать hook для svn который будет забирать изменения из репозитория с последней ревизией и делать диплой на живой сайт. При этом интересует, чтобы применялись только изменения. svn update на живой сайт ...
Настройка Jira
Нужна помощь в настройке Jira в качестве системы сбора заявок клиентов по почте (Service Desk, Help Desk).
Имеется Jira 5.2 и плагин Email This Issue Plugin.
Возможно, потребуется установить другой плагин.
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