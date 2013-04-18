Требуется написать hook для svn который будет забирать изменения из репозитория с последней ревизией и делать диплой на живой сайт. При этом интересует, чтобы применялись только изменения. svn update на живой сайт ...
Технический специалист для проведения вебинаров
Сотрудник, на постоянную работу, способный проводить вебинары на Лайвстрим соединяя его с Go To Meeting.
Оплата – 200 рублей/час.
Хорошие организаторские способности, пунктуальность – очень желательны.
При желании возможен профессиональный и карьерный рост.
Заявки фрилансеров
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