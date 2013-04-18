Технический специалист для проведения вебинаров

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Сотрудник, на постоянную работу, способный проводить вебинары на Лайвстрим соединяя его с Go To Meeting.

Оплата – 200 рублей/час.

Хорошие организаторские способности, пунктуальность – очень желательны.

При желании возможен профессиональный и карьерный рост.

12 лет назад
Genovese
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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