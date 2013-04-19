Специалист по безопаcности Windows OS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Специалист по безопаcности Windows OS

Ищем администратора Windows систем, кто поможет разобраться во взломе удаленного рабочего стола, в частности установив какие действия были проведены злоумышленником (очевидно требуется проанализировать ФО и восстановить картину действий)

Пожалуйста, только вменяемые предложения с отзывами.

12 лет назад
sturmbanfurer
Глобин 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров