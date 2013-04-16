Htaccess редирект не для новичков

Здравствуйте!

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RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^сайт 1$ [OR]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.сайт1 $

RewriteRule ^(admin|user|aktivizm|1c|ksu|(product_mdetails.*))($|/) - [L]

RedirectMatch 301 ^/new/(.+)$ http://сайт 2i/$1

RewriteRule ^(.*)$ http://сайт 2i/$1 [R]

Необходимо сайт 1 /new/images/small/000021640_s.jpg была переадресация вот сюда где робот скачивает картинку сайт 2i/images/small/000021640_s.jpg но при этом урл должен остаться сайт 1/new/images/small/000021640_s.jpg

Простыми словами делаем подмену папки\файла но урл остается тот же. Ориентир /new/

Спасибо!