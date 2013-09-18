Помощник для работы

В рамках продвижения в регионах требуется на постоянную удаленную работу помощник, желательно из Спб.

В обязанности будет входить: поиск порталов для последующего размещения региональных статей, размещение новостей компании, регистрация в каталогах...

На данный момент уже 26 регионов по которым нужно вести работу

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