Размещение объявлений на досках объявлений

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки159 просмотров
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Необходим специалист для написания рекламных текстов и размещения их на досках объявлений для киевской аудитории. Тематика: металлопластиковые окна. Предложение: http://oknaeuro.com/ru/metalloplastikovye-okna/metalloplastikovye-okna.html

Оставляйте, пожалуйста, в заявках цены и условия работы.

10 лет назад
Andrey-UA
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
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