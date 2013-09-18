Размещение объявлений на досках объявлений

Нужно раскрутить туристическую группу в контакте. Группе около 5 -ти лет, численность - около 14 000. Продвижением не занимались последние годы - большинство участников не активны. Ждем от вас предложений по продвижению с указанием ...
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Необходим специалист для написания рекламных текстов и размещения их на досках объявлений для киевской аудитории. Тематика: металлопластиковые окна. Предложение: http://oknaeuro.com/ru/metalloplastikovye-okna/metalloplastikovye-okna.html
Оставляйте, пожалуйста, в заявках цены и условия работы.
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