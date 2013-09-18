Естесственные ссылки для сайта

Нужен человек, который сможет оставлять на форумах и сайтах ссылки на сайт. Тематика сайта: гаджеты и технологии.

Ссылки должны быть не покупные, а естественным образом оставлены в оживленных комментариях и форумах. Ссылки должны выглядеть как рекомендация или совет для других пользователей, и не выглядеть спамно.

Пишите пожалуйста ваши предложения. Указываете пожалуйста сроки и стоимость.