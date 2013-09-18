100.000 участников в группу Вконтакте

Здравствуйте!

В группу http://vk.com/siteznakomstv нужно около 100.000 участников, чтобы в запросе "знакомства" внутри Вконтакте группа была в топе.

Интересует цена вопроса и гарантии, что вступившие участники не выскочат через неделю.