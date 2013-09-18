100.000 участников в группу Вконтакте

Срочно нужен администратор (в области продвижения сайтов) Работа немного рутинная, заключается в регистрации сайтов по каталогам. Своевременную оплату гарантирую. Пишите, обсудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
В группу http://vk.com/siteznakomstv нужно около 100.000 участников, чтобы в запросе "знакомства" внутри Вконтакте группа была в топе.
Интересует цена вопроса и гарантии, что вступившие участники не выскочат через неделю.
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