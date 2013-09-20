Администратор группы в ВК

Доброго дня. Необходим человек, который будет администрировать группу,добавлять контент, приглашать людей, провоцировать на общение и т.д. и т.п.

Прошу вас указывать цену за месяц. Примеры групп, с которыми работали. По цене: варианты оплаты. Спасибо.