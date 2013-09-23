Администратор в ВК и ОД

Добрый день!

Необходим 1 исполнитель или команда, которая сможет создать и вести группы в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники:

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краткое описание

Наполнение и продвижение группы В Контакте

Наполнение

- новости

- фотоальбомы компании

- акции, новинки, конкурсы, голосования, опросы.

Продвижение группы

- поисковая оптимизация группы

- привлечение в группу ТОЛЬКО живых участников из указанного региона, никаких БОТОВ и мертвых страниц!!!

- общение, создание дружелюбной и открытой атмосферы в группе

Наполнение и продвижение группы в Одноклассниках

Наполнение

- новости

- фотоальбомы компании

- акции, новинки, конкурсы, голосования, опросы.

Продвижение группы

- поисковая оптимизация группы

- привлечение в группу ТОЛЬКО живых участников из указанного региона, никаких БОТОВ и мертвых страниц!!!

- общение, создание дружелюбной и открытой атмосферы в группе

Повторяю, в группах должны быть только живые участники.Для каждой группы привлечь за этот месяц по 1000 пользователей.

Тематика: Доставка пиццы и японской кухни . Регион: г.Ставрополь

Начать необходимо как можно раньше!

Обязательно надо заниматься 2мя соцсетями сразу, одному исполнителю.

Указывайте стоимость работы за ведение двух групп за месяц, исполнители с портфолио приветствуются!

С уважением, Александр!