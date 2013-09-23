Продвижение групп VK и FB в регионе.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок178 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется продвижение групп Вконтакте и Facebook в регионе Севастополь.

Группы политического характера.

Требуются исключительно живые люди.

Указывайте пожалуйста Ваши цены. Желательны примеры Ваших групп.

10 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад