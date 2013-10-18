Раскрутка групп ВКонтакте

Добрый день! Нужен человек для регистрации сайта различных каталогах интернет-магазинов. Есть один интернет-магазин товаров из Китая. Так вот,нам нужно его зарегистрировать в каталогах интернет-магазинов. Поставить там ссылку, написать уникальное небольшое описание. Вот ссылки на эти каталоги (если вы найдете ...