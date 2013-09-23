Привлечение 1500 гостей на ивент по теме "Бизнес"

Требуется внешний пиарщик с опытом работы в социальных сетях.

Задачи:

1. Привлечение 1500 участников (молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из Москвы на мероприятие 5 октября.

2. Расширение аудитории сообществ (групп и страниц) в социальных сетях Facebook и вконтакте. РЕАЛЬНЫХ НЕ БОТОВ. Для конверсии - участие в серии мероприятий.

3. Ведение групп в соцальных сетях - поддержание аудитории в тонусе.