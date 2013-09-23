- Постинг (написание постов на форумах и в блогах) - Создание тематического аккаунта в соцсети. Продвижение темы методом социального маркетинга. - Создание и раскрутка группы. Только живые фолловеры и участники. Фэйковые в оплату не конвертируются. Тематика ...
Привлечение 1500 гостей на ивент по теме "Бизнес"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется внешний пиарщик с опытом работы в социальных сетях.
Задачи:
1. Привлечение 1500 участников (молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из Москвы на мероприятие 5 октября.
2. Расширение аудитории сообществ (групп и страниц) в социальных сетях Facebook и вконтакте. РЕАЛЬНЫХ НЕ БОТОВ. Для конверсии - участие в серии мероприятий.
3. Ведение групп в соцальных сетях - поддержание аудитории в тонусе.
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