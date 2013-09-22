Раскрутка в соцсети, Постинг (написание постов)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки156 просмотров
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- Постинг (написание постов на форумах и в блогах)

- Создание тематического аккаунта в соцсети. Продвижение темы методом социального маркетинга.

- Создание и раскрутка группы.

Только живые фолловеры и участники. Фэйковые в оплату не конвертируются. Тематика – инновации в урбанистике. В теме фигурируют – социальные отношения, общественная деятельность. Продажи и коммерческая деятельность в теме отсутсятвует. Оплата сдельная: сделал объем – получил сумму.

10 лет назад
checkyour
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад