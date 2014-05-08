Продвинуть группу Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен6 заявок195 просмотров
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Есть группа Вконтакте. Необходимо добавление участников, т.е. увеличение группы до 50000чел. Жду конкретных предложений с указанием стоимости. Название группы отправлю в личку после заинтересовавшей цены.

10 лет назад
videosec5
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ARV576
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
5 дней
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