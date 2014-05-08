Продвинуть группу Вконтакте

Здравствуйте. Требуется продвижение групп Вконтакте и Facebook в регионе Севастополь. Группы политического характера. Требуются исключительно живые люди. Указывайте пожалуйста Ваши цены. Желательны примеры Ваших групп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть группа Вконтакте. Необходимо добавление участников, т.е. увеличение группы до 50000чел. Жду конкретных предложений с указанием стоимости. Название группы отправлю в личку после заинтересовавшей цены.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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