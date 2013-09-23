Требуется белыми методами вывести роик в топ youtube. Тематика - бизнес. Хронометраж 3 мин 17 секунд. Ссылка в личку.
Требуются специалисты по онлайн продвижению
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать и реализовать свою PR кампанию (online)
Добрый день.
Приглашаем к сотрудничеству талантливых специалистов по онлайн продвижению.
Задача проста: Вы сами планируете и делаете свою онлайн кампанию. Важно лишь качество и эффективность. Автоматические и спам компании не принимаются.
Цель кампании: генерация лидов
Тематика бизнеса: бизнес-тренинги
Сроки: важен быстрый отклик
Важно: контекст на фб вк и др. уже пробовали нужны оригинальные кампании.
Бюджет на первую пробную кампанию: 100USD
Далее если кампания эффективна то проводим дальнейшие кампании с большим бюджетом.
Спасибо за интерес и за отклик. Пишите свои предложения в личку. Сергей.
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