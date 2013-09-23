Требуются специалисты по онлайн продвижению

Создать и реализовать свою PR кампанию (online)

Добрый день.

Приглашаем к сотрудничеству талантливых специалистов по онлайн продвижению.

Задача проста: Вы сами планируете и делаете свою онлайн кампанию. Важно лишь качество и эффективность. Автоматические и спам компании не принимаются.

Цель кампании: генерация лидов

Тематика бизнеса: бизнес-тренинги

Сроки: важен быстрый отклик

Важно: контекст на фб вк и др. уже пробовали нужны оригинальные кампании.

Бюджет на первую пробную кампанию: 100USD

Далее если кампания эффективна то проводим дальнейшие кампании с большим бюджетом.

Спасибо за интерес и за отклик. Пишите свои предложения в личку. Сергей.