Вывод видео в топ Youtube

Требуется внешний пиарщик с опытом работы в социальных сетях. Задачи: 1. Привлечение 1500 участников (молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из Москвы на мероприятие 5 октября. 2. Расширение аудитории сообществ (групп и страниц) в социальных сетях ...