Тестирование спроса

Проводится тест спроса. 30 разновидностей продуктов. Задача просто выкладывать готовый текст с готовыми фотографиями на найденные нами же торговые площадки (доски объявлений, тематические форумы), по сути, чиста техническая работа. Необходимо регистрироваться на данных нами площадках, оставлять наши объявления и вести нами заготовленную простенькую excel-таблицу (какой товар, куда был выкинут и ссылку на это объявление). Каждый продукт планируется расместить на 30 торговых площадках, то есть в сумме получится 900 объявлений. Тексты и фото будем присылать куда вам удобней.