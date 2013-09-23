Тестирование спроса

$30
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки142 просмотра
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Проводится тест спроса. 30 разновидностей продуктов. Задача просто выкладывать готовый текст с готовыми фотографиями на найденные нами же торговые площадки (доски объявлений, тематические форумы), по сути, чиста техническая работа. Необходимо регистрироваться на данных нами площадках, оставлять наши объявления и вести нами заготовленную простенькую excel-таблицу (какой товар, куда был выкинут и ссылку на это объявление). Каждый продукт планируется расместить на 30 торговых площадках, то есть в сумме получится 900 объявлений. Тексты и фото будем присылать куда вам удобней.

10 лет назад
goodvin03
Алексей 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад