Добавить +8000 ботов к группе

Создать и реализовать свою PR кампанию (online) Добрый день. Приглашаем к сотрудничеству талантливых специалистов по онлайн продвижению. Задача проста: Вы сами планируете и делаете свою онлайн кампанию. Важно лишь качество и эффективность. Автоматические и спам компании не принимаются. Цель ...