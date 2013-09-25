Добавить +8000 ботов к группе

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок500 просмотров
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Добавить +8000 ботов к группе по РФ, темтаика: разработка сайтов лендингов, интересует стоимость и сроки!

Сколько будет стоить добавить: +8000 ботов?

и ради интереса - сколько будет стоить добавить +500 реальных целевых людей (тематка: бизнес, лендинг, бизнес-молодость, директ, адвордс, продвижение, лиды, завяки, рассылка по базе)

Жду заявок со стоимостью и сроками, так же оставляйте Ваш скайп.

10 лет назад
cma4soft
Алексей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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