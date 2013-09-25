1000 сообщений админам групп ВК

Треьуется сотрудник, который будет заниматься таргетированной рекламой вконтакте. Зарплата обсуждается после предварительного разговора по телефону.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется отправить 1000 сообщений пользователям ВКонтакте.
Условия:
1. Это группа интернет-магазина
2. Пользователь - в контактах группы
3. У пользователя в поле "Веб-сайт:" указан этот интернет-магазин
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