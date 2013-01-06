seperblunt2

Требуется отправить 1000 сообщений пользователям ВКонтакте. Условия: 1. Это группа интернет-магазина 2. Пользователь - в контактах группы 3. У пользователя в поле "Веб-сайт:" указан этот интернет-магазин
Действие аккаунта приостановлено!
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
нужна 1 функция отправки post-запроса. Параметры: Сервер, Прокси*, ИмяПоля1, ПутьКФайлу1, ИмяПоля2, ПутьКФайлу2, ИмяПоля3, ПутьКФайлу3, ИмяПоля4, ПутьКФайлу4, ИмяПоля5, ПутьКФайлу5 *прокси:порт. Если не указан - без прокси ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужна php-функция для публикации новости на стену группы ВКонтакте. Параметры: УРЛ_Группы_Куда_Постим, аккаунт_логин, аккаунт_пароль, текст_новости, массив_ссылок_на_картинки, массив_ссылок_на_видео. Внимание! Постить требуется как в свои (аккаунт - администратор), так ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад