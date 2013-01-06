seperblunt2

Здравствуйте! Нужна php-функция для публикации новости на стену группы ВКонтакте. Параметры: УРЛ_Группы_Куда_Постим, аккаунт_логин, аккаунт_пароль, текст_новости, массив_ссылок_на_картинки, массив_ссылок_на_видео. Внимание! Постить требуется как в свои (аккаунт - администратор), так ...