seperblunt2

Денис seperblunt2

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • 1000 сообщений админам групп ВК

    Требуется отправить 1000 сообщений пользователям ВКонтакте. Условия: 1. Это группа интернет-магазина 2. Пользователь - в контактах группы 3. У пользователя в поле "Веб-сайт:" указан этот интернет-магазин

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внеш. компоненту 1С 8 (POST-запрос на веб-сервер)

    нужна 1 функция отправки post-запроса. Параметры: Сервер, Прокси*, ИмяПоля1, ПутьКФайлу1, ИмяПоля2, ПутьКФайлу2, ИмяПоля3, ПутьКФайлу3, ИмяПоля4, ПутьКФайлу4, ИмяПоля5, ПутьКФайлу5 *прокси:порт. Если не указан - без прокси ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автопубликация новостей на стену vk. Скрипт php.

    Здравствуйте! Нужна php-функция для публикации новости на стену группы ВКонтакте. Параметры: УРЛ_Группы_Куда_Постим, аккаунт_логин, аккаунт_пароль, текст_новости, массив_ссылок_на_картинки, массив_ссылок_на_видео. Внимание! Постить требуется как в свои (аккаунт - администратор), так ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад