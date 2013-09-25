Продвижение Вконтакте.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок205 просмотров
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Добрый день! Нужно раскрутить паблик Вконтакте (на данный момент, там 36 подписчиков). Подписчики должны быть живыми, то есть, те, кто действительно интересуются ставками, а не просто накрученные боты.

Тематика: Прогнозы на спорт

Ваши цены и сроки в лс.

10 лет назад
vyapas
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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