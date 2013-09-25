Ведение рекламной активности в вк

Добрый день! Нужно раскрутить паблик Вконтакте (на данный момент, там 36 подписчиков). Подписчики должны быть живыми, то есть, те, кто действительно интересуются ставками, а не просто накрученные боты. Тематика: Прогнозы на спорт Ваши цены и сроки в ...
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Для интернет магазина требуется присутствие в вк. Нужно что бы человек или организация постили 3 раза в день тематические посты.
Опыт работы прикрепляйте. Цены предлагайте.
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