Отверстать страницу

Добрый день господа, фрилансеры. Мне нужна верстка макета и адаптация относительно CMS uCoz. Для того, чтобы было понятно, что это за проект и т.д. и т.п., скидываю ссылку на макет https://drive.google.com/folderview?id=0B3H15saWw1WdR0xua3k4RHNqeEE&usp=sharing Ну и само технического задание ...