Отверстать страницу

HTML-версткаЗавершен8 заявок193 просмотра
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1) Необходимо сделать кроссбраузерную валидную верстку для главное страницы страницы https://www.dropbox.com/s/brs8qsq5yscimk0/Supportakademy3.psd

2) Отрисовать второстепенны макеты по макету главной https://www.dropbox.com/s/brs8qsq5yscimk0/Supportakademy3.psd

Более подробно в скайпе: lookspook

10 лет назад
JobHub
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
FrontLine
Юрий 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Быстро, качественно! Спасибо!
отличный заказчик
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