Поправить верстку BootStrap

HTML-версткаЗакрытнет заявок109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт, сверстанный на bootstrap

t2.webit.pp.ua

Нужно поправить 2 маленьких недочета

-На мобильном устройстве меню (главная страница, вакансии и т.д) свернуто (браузер опера) в "квадрат" и не реагирает при нажатии.

-на ipad не разворачивается картинка (занимает пол экрана) – скрин во вложении

Напишите пожалуйста стоимость и срок

Bootstrap
10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • Личный кабинет пользователя и администратора

    Цель. Нужно создать личный кабинет для пользователей и для администратора.Количество пользователей одновременно – не больше 100. Допускается создание на базе любых готовых скриптовых и open source. Совместимость – большинство стандартных браузеров, планшетные браузеры. Скрипт должен ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интерактивная верстка шаблона PSD

    Необходимо очень грамотно отверстать интерактивный дизайн по шаблону в html5+css3+jquery. Качество и 100% идентичность в основных браузерах на первом месте. Есть возможность задавать вопросы дизайнеру. Оплата 100% по факту сдачи работы и проверки руководителем it-отдела. ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта по макету

    $156

    Добрый день господа, фрилансеры. Мне нужна верстка макета и адаптация относительно CMS uCoz. Для того, чтобы было понятно, что это за проект и т.д. и т.п., скидываю ссылку на макет https://drive.google.com/folderview?id=0B3H15saWw1WdR0xua3k4RHNqeEE&amp;usp=sharing Ну и само технического задание ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Bootstrap-верстка из PSD

    Всего 11 макетов готово. Нужно сверстать желательно на базе Bootstrap 3 можно и 2.3.2 Срочная задача. Пишите в скайп

    Bootstrap
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка продающей страницы

    Надо сверстать продающую страницу макет во вложении оцените объем, покажите свои работы и предлагайте стоимость и время

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать сайт

    Сайт freemood.by 1. Сверстать и разместить справа от основного шаблона блок, который в приложении 2. Прикрутить отображение размеров обуви к этому блоку 3. Сделать некоторые правки в системе администрирования CMS самописная, php + mySQL

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • HTML верстка

    Нужно из 8ми полей оставить два верхних http://floomby.ru/s2/GYBx5e А также удалить эти лишние нижние поля в админке nametest01.info

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Шаблон для Viart на Bootstrap

    $250

    Шаблон для скрипта интернет магазина Viart 4.10 на базе фреймворка Bootstrap 3.0 Шаблон содержи 200 файлов, на практике используется меньше половины, поэтому переделать надо только половину, даже меньше.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется поправить верстку на DLE сайте

    Есть сайт ukraine-footbal.org.ua На нем плывет верстка, на внутренних страницах вообще непонятно что творится, сайдбар уходит вниз, залазит на контент, криво сделаны хлебные крошки Требуется: Поправить косяки На главное странице вместо анонсов статей сделать их список с датами вида: 1 ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад