Поправить верстку BootStrap

Есть сайт, сверстанный на bootstrap

t2.webit.pp.ua

Нужно поправить 2 маленьких недочета

-На мобильном устройстве меню (главная страница, вакансии и т.д) свернуто (браузер опера) в "квадрат" и не реагирает при нажатии.

-на ipad не разворачивается картинка (занимает пол экрана) – скрин во вложении

Напишите пожалуйста стоимость и срок