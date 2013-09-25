HTML верстка

HTML-версткаЗавершен10 заявок247 просмотров
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Нужно из 8ми полей оставить два верхних http://floomby.ru/s2/GYBx5e

А также удалить эти лишние нижние поля в админке

nametest01.info

HTML
10 лет назад
seobot
Ганжа 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
InLight
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
И еще раз спасибо! Всё качественно и даже раньше срока!
Интересный проект: нужно было проявить себя в javascript и jQuery. Спасибо заказчику за своевременную оплату!
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