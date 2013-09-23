Корректировка дизайна PHPBB3 форума

HTML-версткаЗавершен2 заявки126 просмотров
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Необходимо встроить форум PHPBB 3 в дизайн сайта coralreef-aqua.ru (шапку сделать такой же как на сайте, ширину форума сделать 960 пикселей фиксированную и footer тоже как на сайте).

Помимо этого нужно осуществить создание классов пользователей:

Админ (красное название)

Администратор (красное название)

Модератор (красное название)

 

Модератор-дилер (зеленое название) — модерация разделов форума по выбору админа

Модератор-бренды (зеленое название) — модерация разделов форума по выбору админа

PHP
10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$35
1 день
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