Верстка страницы для корректного отображения

Необходимо сверстать страницу продукта для Opencart 1.5.3.1. Проект уже запущен Необходимо настроить и вывести несколько модулей в нужные места шаблона, а так же создать условие для 2х групп покупателей. Если группа 1- виден один текст, если ...
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Есть посадочная страница, верстали под десктопы. Сейчас открыл на айпаде, верстка плывет, шрифты огромные, телефоны не отображаются. В общем, полный аврал :)
Кто сможет помочь и поправить верстку, чтобы и там, и там все нормально отображалось?
По деньгам – предложение за вами.
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