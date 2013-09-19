Верстка страницы для корректного отображения

Есть посадочная страница, верстали под десктопы. Сейчас открыл на айпаде, верстка плывет, шрифты огромные, телефоны не отображаются. В общем, полный аврал :)

Кто сможет помочь и поправить верстку, чтобы и там, и там все нормально отображалось?

По деньгам – предложение за вами.