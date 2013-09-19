Требуется сверстать три страницы сайта

HTML-версткаЗакрыт12 заявок170 просмотров
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Прошу сразу называть цену и срок верстки.

Нужна кроссбраузерная верстка.

Нужно сверстать две страницы сайта главную и общую.

На главной вместо статичного логотипа будет вставлен вращающийся гиф.

На второстепенной странице в шапке будут сменяться города (будет не флеш, какой-нибудь скрипт),

фото предоставлю.

Пока второстепенная страница-это просто заготовка для наполнения контентом.

При клике на фото правой колонки, должна открываться копия второстепенной страницы, но без правой колонки,

с крупным фото , текстом и возможностью вернуться назад (пример http://mtgds.com/afisha/break_time.html )

Так жен справа от правой колонки, есть свой дизайн скролла. Он должен так же прокручиваться при помощью колеса мышки

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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