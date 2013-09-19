Требуется сверстать три страницы сайта

в основном эта работа заключается в том что бы на интерьерные фотографии(ищите сами) накладывать 3-4 товара(качественно)+иногда верстка страниц для интернет магазина, прошу писать цены за оба вида работы в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу сразу называть цену и срок верстки.
Нужна кроссбраузерная верстка.
Нужно сверстать две страницы сайта главную и общую.
На главной вместо статичного логотипа будет вставлен вращающийся гиф.
На второстепенной странице в шапке будут сменяться города (будет не флеш, какой-нибудь скрипт),
фото предоставлю.
Пока второстепенная страница-это просто заготовка для наполнения контентом.
При клике на фото правой колонки, должна открываться копия второстепенной страницы, но без правой колонки,
с крупным фото , текстом и возможностью вернуться назад (пример http://mtgds.com/afisha/break_time.html )
Так жен справа от правой колонки, есть свой дизайн скролла. Он должен так же прокручиваться при помощью колеса мышки
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