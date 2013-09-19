Сделать рамки на товар

HTML-версткаЗакрыт3 заявки134 просмотра
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сделать рамки на товар точно такими как здесь (тень, ширина отступа, цвет и прямоугольная фотка, без скруглений) - http://codecanyon.net/item/ihc-portfolio-css3-image-hover-caption/1309670?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=Smartik

10 лет назад
doctor_ssm
Сергей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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