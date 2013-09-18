Разработка элементов на HTML5

На уже имеющийся сайт нужно добавить элементы анимации в виде всплывающих подсказок, бабблов. Есть примеры реализации этих элементов. Основной пункт - всплытие при наведении на определенную зону (картинку) всплывающей подсказки-описания. Сложность в том, что на каждой странице сайта эти зоны в разных местах и нужно верстать под каждый формат-расположение по-своему.

Нужны ровные руки и опыт в вышеуказанных технологиях.