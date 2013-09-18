Сверстать страницу в ЖЖ

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Вообщем надо сверстать страницу в ЖЖ согласно макету. Требуется знание CSS и специфику вертски страниц для ЖЖ на базе готовых макетов. Все подробности в личку

10 лет назад
Dargonaks
Алексей 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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