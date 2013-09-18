В верстку добавить блок .

Жаль портить репутацию, но поведение Максима нам показалось странным - привожу хронологию а Вы сами решайте стоит ли работать с таким фрилансером: 1) 19.09.2013 договорились об этом проекте, Максим запросил 20$ и день сроку - мы сами увеличили бюджет до 30$ если успешно справится с задачей 2) 20.09.2013 Макс попросил продлить срок разработки на пол дня - мы продлили на сутки 3) соответственно верстку этой страницы ждали 21.09, но максим с 20го на трое суток пропал, ни в скайпе ни на сайте не отвечал на вопросы... 4) появился около 5ти вечера (по МСК) 23.09 после того как мы оставили на сайте негативный отзыв, попросил еще сутки сроку - мы согласились 5) 24.09 в 8мь вечера (по МСК) предоставил черновик верстки на проверку, мы ему перечислили весь гонорар (30$) 6) 25.09 он появился в обед, мы передали ему список замечаний по верске, Максим сказал "исправления сегодня все сделаю" 7) ну и с тех пор вплоть до 15:10 по МСК опять пропал, исправления не предоставил ИТОГО: потратили 30$ и главное 8мь! суток - получили сырую страницу не пригодную для работы, посему плюем на эти 30$ и идем искать другого исполнителя для верстки с нуля. "СПАСИБО" Максим, удачных Вам кидков