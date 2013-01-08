Доработка слайдера

$40
HTML-версткаЗакрыт1 заявка154 просмотра
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1 Наложить верстку 3D Christmas Bash на слайдер Strapslide - Premium Boostrap Slider

2. Слоган полукругом (дугой) (смотрим первый слайд в 3D Christmas Bash)

(пользуемся http://shpargalkablog.ru/2013/04/dial.html или

http://ruseller.com/lessons.php?rub=2&id=1489)

4. Все элементы должны ездить как в шаблоне Amer

5. Карта гугл мапс настоящая

Более подробно при переписке.

10 лет назад
ramin80
Амс 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Hello_World
Олег 
39 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-2)
10 лет назад
$40
1 день
Крайне не серьезный! Не советую. Будьте осторожны имеет несколько акаунтов на сайте! Теперь о работе Взялся за работу, 2 дня поработал, показал полуфабрикат и пропал! На тел звонки, сообщения в личку и в скайпе не отвечает! Видно что сидит на сайте (периодически заходит и выходит). Все претензии выдумал лишь бы не оставить без ответа! В моих положительных отзывах ясно указано [Отредактирован: 08.01.2013 в 11:25] Очень понимающий (то что касается технических вопросов) заказчик, общение вызвало одни положительные эмоции. В сравнении с этим высказывания о том что "не умеет четко сформулировать мысль, меняет требования в процессе" вызывают только смех! Точно также и не было никаких предупреждений со стороны исполнителя, что будет отстуствовать. Вместо этого он просто не отвечал на звонки и на сообщения хотя и звонки слышал и сообщения читал!!! Да! Я решил удалить негативный отзыв а взамен дать ему работу. Выслал ему его же глючный код который он должен был дописать. Во второй своей работе он опять же подтвердил свое призвание сдавать полуфабрикат. Глюк на глюке! Я достаточно разбираюсь в программировании чтобы четко выразить ТЗ. Тем более задание не сложное HTML+JS+PARALLAX. Скрипты которые по отдельности совместимы со всеми браузерами после его работы перестали работать корректно. Это он считает за придирки. Работу надо выполнять качественно. Так как я как заказчик не расплачиваюсь фальшивыми деньгами. Если все же решитесь сработаться, то проверяйте его работу обязательно. Любитель сдавать полуфабрикат! Не люблю выставлять негативные отзывы, но только таким способом можно отсеить 1. Тех которые пропадают, не отвечают на тел звонки, читают сообщения и не отвечают на них (что есть правило дурного тона - мягко говоря). 2. Тех которые не понимают что если заказчик платит то он платит 100% деньги, а не фальшивые. Следовательно счтаю что и работа должна быть сдана 100% !!!
Собственно работа была сделана, но после того как я показал код пошли недовольства что анимация работает не плавно, другие необоснованные придирки от человека который не совсем грамотно объясняется. Мне по личным обстоятельствам пришлось уйти в офлайн на сутки, после я увидел негатив и отзыв. Ну да ладно, сам виноват, хотя и предупреждал. На просьбу удалить отзыв мне сказали что после того как я сделаю ещё одну работку, нужно было добавить один слайд в код который сделал человек вместо меня, и где всё плавно работает и т.п. Однако после того как я получил код что бы внести в него правки - я увидел что это мой, 1 в 1 код, который отличался только измененным цветом текста и фоном. Мало того, после того как я сделал вторую работу которая тоже не была оплачена я снова получил абсолютно глупые придирки, поэтому пишу ответный отзыв. Не советую работать с этим человеком, не адекватно ведет себя, не умеет четко сформулировать мысль, меняет требования в процессе.
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