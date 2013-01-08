Доработка слайдера

Крайне не серьезный! Не советую. Будьте осторожны имеет несколько акаунтов на сайте! Теперь о работе Взялся за работу, 2 дня поработал, показал полуфабрикат и пропал! На тел звонки, сообщения в личку и в скайпе не отвечает! Видно что сидит на сайте (периодически заходит и выходит). Все претензии выдумал лишь бы не оставить без ответа! В моих положительных отзывах ясно указано [Отредактирован: 08.01.2013 в 11:25] Очень понимающий (то что касается технических вопросов) заказчик, общение вызвало одни положительные эмоции. В сравнении с этим высказывания о том что "не умеет четко сформулировать мысль, меняет требования в процессе" вызывают только смех! Точно также и не было никаких предупреждений со стороны исполнителя, что будет отстуствовать. Вместо этого он просто не отвечал на звонки и на сообщения хотя и звонки слышал и сообщения читал!!! Да! Я решил удалить негативный отзыв а взамен дать ему работу. Выслал ему его же глючный код который он должен был дописать. Во второй своей работе он опять же подтвердил свое призвание сдавать полуфабрикат. Глюк на глюке! Я достаточно разбираюсь в программировании чтобы четко выразить ТЗ. Тем более задание не сложное HTML+JS+PARALLAX. Скрипты которые по отдельности совместимы со всеми браузерами после его работы перестали работать корректно. Это он считает за придирки. Работу надо выполнять качественно. Так как я как заказчик не расплачиваюсь фальшивыми деньгами. Если все же решитесь сработаться, то проверяйте его работу обязательно. Любитель сдавать полуфабрикат! Не люблю выставлять негативные отзывы, но только таким способом можно отсеить 1. Тех которые пропадают, не отвечают на тел звонки, читают сообщения и не отвечают на них (что есть правило дурного тона - мягко говоря). 2. Тех которые не понимают что если заказчик платит то он платит 100% деньги, а не фальшивые. Следовательно счтаю что и работа должна быть сдана 100% !!!