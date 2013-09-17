Доработка страницы и верстка для письма

Здравствуйте! Необходимо внести правки в текущий сайт на системе Друпал. 1 — При поиске товара должны отображаться не только названия, но и фотографии – это облегчит поиск нужного товара для потенциальных покупателей 2 — Изменить вид отображения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо: 1. http://www.medali.biz/izgotovlenie-znachkov-na-zakaz-2/ заменить фон для формы заказа и для логотипов. 2. При наведение сделать попап с описанием.
3. Сделать шаблон для КП из этой страницы. Заменить логотип, сам логотип я предоставлю. И центральную часть.
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