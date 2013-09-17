Верстальщик с опытом css, html

HTML-версткаЗавершен2 заявки168 просмотров
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Всем привет, ищем профессионала HTML/CSS на разовую работу, сайт работает на CMS DLE 9.

Работа заключается в переделке стилей сайта и кросбразуерности для отдельных элементов, работа разовая и ее не много.

Бюджет: По договоренности

ТЗ: по запросу

HTMLCSS
10 лет назад
xadidos
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
huntz7777
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$18
1 день
Работал с Виталием по моему проекту (html, css) работой человека остался доволен, все в сроки, любой каприз клиента. Только положительные эмоции!
Все отлично, совету.
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